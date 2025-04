Dazi, Coldiretti: “costerebbero 1,6 miliardi ai consumatori americani”

MeteoWeb

“Il dazio al 20% su tutti i prodotti agroalimentari Made in Italy porterà a un rincaro da 1,6 miliardi per i consumatori americani, con un calo delle vendite che danneggerà le imprese italiane, oltre ad incrementare il fenomeno dell’italian sounding”. E’ quanto stima la Coldiretti in merito all’annuncio del Presidente americano Donald Trump di imporre delle tariffe aggiuntive su tutte le merci europee. “Al calo delle vendite va poi aggiunto il danno in termini di deprezzamento delle produzioni, da calcolare filiera per filiera, legato all’eccesso di offerta senza sbocchi in altri mercati. Occorre ora lavorare a una soluzione diplomatica che venga portata avanti in sede europea”, conclude Coldiretti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.