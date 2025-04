Trump: “firmo per dazi reciproci in tutto il mondo, è il giorno della liberazione”

MeteoWeb

“Oggi introdurremo dazi reciproci per i Paesi di tutto il mondo; questa è la nostra dichiarazione di indipendenza economica“. Così il Presidente degli USA, Donald Trump, preannunciando un ordine esecutivo, con una dichiarazione resa ai giornalisti nel Giardino delle rose alla Casa Bianca, dove sono presenti il vice presidente JD Vance e diversi membri del suo governo. “Reciproci. Ciò significa che loro lo fanno a noi e noi lo facciamo a loro. Molto semplice. Non potrebbe essere più semplice di così”, ha annunciato Trump. “Sarà il giorno che sarà ricordato come quello in cui abbiamo reso l’America di nuovo ricca dopo che per decenni Paesi sia amici che nemici hanno derubato gli Stati Uniti, rubando posti di lavoro e fabbriche “. Trump, ha annunciato che i dazi per cui firmerà a breve entreranno in vigore a mezzanotte. Includeranno un dazio del 25% su tutte le automobili prodotte all’estero.

Trump fa alcuni esempi “degli attacchi spietati che i nostri lavoratori hanno subito per tanti anni”. Gli Stati Uniti impongono agli altri Paesi solo un dazio del 2,4% sulle motociclette. Mentre altri applicano tariffe molto più alte, come il 60%. L’India applica il 70%. Il Vietnam impone il 75%, e altri Paesi arrivano anche oltre. “Fino ad oggi, gli Stati Uniti hanno per decenni imposto solo un dazio del 2,5% sulle automobili prodotte all’estero. L’Unione Europea – ha sottolineato – ci impone oltre il 10% di dazi e ha IVA al 20%. Molto, molto più alta”. A causa di queste “enormi barriere commerciali”, la maggior parte delle automobili in Corea del Sud è prodotta in Corea del Sud e lo stesso avviene in Giappone. “Nessuna delle nostre aziende può entrare in altri Paesi”, ha aggiunto.

La Casa Bianca valuta nuovi aiuti per i settori colpiti.

