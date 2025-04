Dazi: Ford sospende le esportazioni di veicoli verso la Cina

MeteoWeb

La casa automobilistica statunitense Ford Motor ha sospeso l’invio dei modelli più costosi di pickup, Suv e veicoli sportivi verso la Cina, a causa delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino. Fonti anonime hanno detto al “Wall Street Journal” che la società ha sospeso questa settimana le esportazioni verso la Cina di pickup F-150, vetture sportive Mustang e fuoristrada Bronco prodotti in Michigan, oltre ai Suv di lusso a quattro porte Lincoln Navigator prodotti in Kentucky.

La decisione è stata presa alla luce delle ritorsioni approvate dalle autorità cinesi in risposta ai dazi commerciali statunitensi, che hanno incrementato fino al 150% le tariffe imposte sulle importazioni statunitensi. “Abbiamo aggiustato le esportazioni dagli USA alla Cina alla luce dei dazi”, ha detto una portavoce di Ford al quotidiano.

Questo sviluppo arriva mentre le case automobilistiche statunitensi si affannano per trovare soluzioni per contrastare i dazi intermittenti di Trump, che si prevede danneggeranno allo stesso modo i profitti delle case automobilistiche e dei fornitori di componenti. Ford esporta in Cina anche motori e trasmissioni prodotti negli Stati Uniti, attività che continuerà nonostante la sospensione delle esportazioni di veicoli assemblati.

Anche il modello Lincoln Nautilus, prodotto in Cina, dovrebbe continuare a essere spedito, nonostante i pesanti dazi doganali.

