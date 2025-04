Dazi, Toyota valuta di produrre la prossima versione Rav4 negli USA

MeteoWeb

I dazi imposti dagli Stati Uniti si fanno sentire anche sulle decisioni della Toyota. L’azienda giapponese, infatti, starebbe valutando la possibilità di produrre la prossima versione del suo Suv Rav4, il più venduto, negli USA, secondo quanto riporta Reuters. L’azienda allungherebbe così la lista delle case automobilistiche che stanno riconsiderando le catene di approvvigionamento per attenuare l’impatto dei dazi statunitensi sui veicoli importati. Toyota produce l’attuale versione del popolare Suv in Kentucky, Canada e Giappone. Inizialmente aveva pianificato di esportare il nuovo Rav4 negli Stati Uniti da Canada e Giappone, ma ora starebbe valutando anche la produzione in Kentucky come opzione, dato che la domanda per l’auto sembra destinata a superare l’offerta.

