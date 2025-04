Dazi, la guerra commerciale di Trump: impatto e reazioni in Asia, UE, Canada e mercati finanziari

MeteoWeb

L’introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, annunciati dal presidente Donald Trump, ha scatenato una serie di reazioni a livello internazionale e ha scosso i mercati finanziari. Le tariffe, che variano tra il 10% e il 49%, colpiscono in particolare i Paesi dell’Asia meridionale e sudorientale, oltre all’Unione Europea e al Canada. Trump ha giustificato la sua decisione affermando che si tratta di “tariffe reciproche”, sostenendo che il commercio globale per decenni ha penalizzato l’industria statunitense. Tuttavia, il provvedimento ha generato preoccupazione tra i principali partner commerciali degli Stati Uniti, i quali temono un effetto domino sulle catene di approvvigionamento e sulle economie nazionali.

Le borse asiatiche hanno reagito negativamente: il Nikkei 225 giapponese ha perso il 3,4%, il Kospi sudcoreano è sceso dell’1,8%, e il S&P/ASX 200 australiano ha subito un calo analogo. Anche negli Stati Uniti si è registrata una volatilità marcata, con il Dow Jones e l’S&P 500 che hanno chiuso rispettivamente in rialzo dello 0,6% e 0,7%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,9% dopo una giornata turbolenta.

L’Asia sotto pressione: dazi e riallineamento delle catene di approvvigionamento

Il continente asiatico è il principale bersaglio delle nuove tariffe. In particolare, i paesi del Sud e Sud/Est asiatico sono stati colpiti con dazi estremamente elevati:

Vietnam : 46%

: 46% Cambogia : 49%

: 49% Bangladesh : 37%

: 37% Thailandia : 36%

: 36% Sri Lanka: 44%

Queste misure penalizzano non solo gli esportatori locali, ma anche le aziende cinesi, giapponesi e sudcoreane che negli ultimi anni hanno trasferito la loro produzione in questi Paesi per aggirare i dazi imposti da Trump durante il suo primo mandato.

La Thailandia, colpita da una tariffa del 36%, ha subito dichiarato di voler negoziare con gli Stati Uniti per raggiungere un equilibrio commerciale più equo. il premier Paetongtarn Shinawatra ha sottolineato che Bangkok è pronta a collaborare per una crescita economica sostenibile e ha incoraggiato gli esportatori thailandesi a diversificare i propri mercati per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti.

In India, dove è stata imposta una tariffa del 26%, gli analisti vedono un’opportunità nel riallineamento della catena di approvvigionamento. Secondo Ajay Srivastava, fondatore del think tank Global Trade Research Initiative, l’India potrebbe attrarre investimenti che altrimenti sarebbero destinati a Paesi come il Vietnam e la Thailandia, colpiti da dazi più elevati. Tuttavia, l’aumento dei dazi avrà anche effetti negativi sulle esportazioni indiane, creando pressioni sull’occupazione e sull’industria manifatturiera.

Il Giappone, colpito da una tariffa del 24%, ha reagito con forte disappunto. Il capo di gabinetto Yoshimasa Hayashi ha definito la decisione “estremamente deplorevole” e ha dichiarato che Tokyo sta negoziando con Washington per ottenere un’esenzione. Tuttavia, al momento, il governo giapponese non ha annunciato misure di ritorsione.

Industria automobilistica in crisi: il caso Stellantis

Le nuove tariffe hanno già avuto un impatto sull’industria automobilistica, uno dei settori più esposti alle dinamiche del commercio globale. La multinazionale Stellantis ha annunciato la chiusura temporanea del suo stabilimento di Windsor, in Canada, per due settimane a partire dal 7 aprile.

Secondo il presidente del sindacato Unifor Local 444, James Stewart, l’azienda ha attribuito la decisione alle incertezze generate dalle nuove tariffe. “Questa situazione ha creato e continua a creare incertezza nell’intero settore automobilistico. Ciò non sta influenzando solo il nostro stabilimento, ma sta influenzando anche le strutture negli Stati Uniti e in Messico”, ha dichiarato Stewart.

L’interruzione della produzione a Windsor potrebbe essere solo la prima di una serie di misure che le case automobilistiche saranno costrette a prendere per adeguarsi ai nuovi dazi. Molti componenti delle auto prodotte in Nord America provengono da Paesi colpiti dai dazi, e l’aumento dei costi potrebbe ridurre la competitività delle aziende e spingere verso un aumento dei prezzi per i consumatori.

La risposta dell’Unione Europea: tra diplomazia e contromisure

L’Unione Europea ha espresso una netta opposizione alla decisione di Trump. Il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha definito le nuove tariffe “un duro colpo per l’economia mondiale” e ha avvertito che potrebbero avere conseguenze devastanti per milioni di persone.

Von der Leyen ha riconosciuto che il sistema commerciale globale presenta delle inefficienze e ha affermato di essere favorevole a riforme per renderlo più equo. Tuttavia, ha criticato l’uso dei dazi come strumento principale di pressione economica, sottolineando che il protezionismo potrebbe generare ulteriori tensioni commerciali.

Bruxelles ha dichiarato di essere pronta al dialogo con Washington per negoziare la rimozione delle barriere tariffarie, ma al contempo sta preparando un pacchetto di contromisure nel caso in cui i negoziati fallissero. Tra le prime azioni già adottate dall’UE, figura la limitazione delle importazioni di acciaio senza dazi, una mossa volta a proteggere l’industria siderurgica europea. Inoltre, la Commissione Europea sta studiando misure simili per il settore automobilistico e farmaceutico.

Von der Leyen ha anche rivolto un messaggio diretto ai cittadini europei, riconoscendo il malcontento generato dalla politica commerciale statunitense. “So che molti di voi si sentono delusi dal nostro più vecchio alleato. Dobbiamo prepararci all’impatto che questo avrà inevitabilmente. L’Europa ha tutto ciò che serve per superare questa tempesta. Siamo tutti sulla stessa barca. Se affronti uno di noi, affronti tutti noi. Quindi resteremo uniti e ci difenderemo a vicenda. La nostra unità è la nostra forza”, ha dichiarato.

Parallelamente, Bruxelles ha avviato colloqui con i settori economici più esposti all’aumento dei dazi, per sviluppare strategie di protezione e sostegno. Il Commissario per il Commercio, Maros Sefcovic, è in costante contatto con i rappresentanti statunitensi per trovare una via d’uscita alla crisi commerciale in atto.

Un panorama incerto per il commercio globale

I nuovi dazi USA hanno generato un’ondata di incertezza nei mercati globali e nelle relazioni commerciali internazionali. Mentre alcuni Paesi cercano il dialogo per evitare una guerra commerciale, altri stanno valutando contromisure per proteggere le proprie economie. Con il settore manifatturiero sotto pressione e la volatilità dei mercati finanziari in aumento, le prossime settimane saranno decisive per comprendere se questa crisi commerciale si risolverà attraverso la diplomazia o se, al contrario, darà il via a un’escalation di misure protezionistiche a livello globale.

