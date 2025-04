Dazi, Mattarella: “sono un errore”. Meloni: “ora accordo con gli USA”

MeteoWeb

“L’introduzione da parte degli USA di dazi verso l’Unione Europea è una misura che considero sbagliata e che non conviene a nessuna delle parti“: è quanto ha affermato il premier Giorgia Meloni dopo l’introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, annunciati dal presidente Donald Trump, che ha scatenato una serie di reazioni a livello internazionale e ha scosso i mercati finanziari. “Faremo tutto quello che possiamo per lavorare a un accordo con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di scongiurare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l’Occidente a favore di altri attori globali. In ogni caso, come sempre, agiremo nell’interesse dell’Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei“, ha proseguito il Presidente del Consiglio.

Nelle ore che hanno preceduto l’annuncio di Trump, Meloni aveva parlato dei rischi di “risvolti pesanti” dalle barriere commerciali americane, pur senza arrivare a definirli un “errore profondo” come fatto in modo limpido dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e aveva ammesso che “se servirà” bisognerà difendere gli interessi nazionali, ed europei, immaginando “risposte adeguate“.

