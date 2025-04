Dazi sui semiconduttori: la precisazione di Trump sui social

MeteoWeb

“Venerdì non è stata annunciata alcuna esenzione ai dazi… Stiamo esaminando i semiconduttori e l’intera catena di approvvigionamento elettronica nell’ambito delle prossime indagini sui dazi per la sicurezza nazionale”. Lo ha precisato in un post su TruthSocial Donald Trump, all’indomani dell’annuncio dell’esenzione dai dazi di chip, iphone e computer, accolti come “un primo passo” dalla Cina. “Questi prodotti sono soggetti all’attuale tariffa del 20% sul fentanyl – ha affermato il presidente – e si stanno solo spostando in un altro ‘paniere’ tariffario. Le Fake News lo sanno, ma si rifiutano di riportarlo”.

“Dobbiamo produrre negli Stati Uniti e non saremo tenuti in ostaggio da altri paesi, soprattutto da paesi come la Cina che fanno tutto quello che è in loro potere per mancare di rispetto agli americani. Non possiamo continuare a essere abusati sul commercio. Nessun paese si salva” dai dazi americani per gli “ingiusti squilibri commerciali e le barriere non tariffarie che sono stati usati contro di noi, soprattutto dalla Cina”.

