USA, il segretario al Commercio annuncia dazi imminenti sui farmaci: le novità

Il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ha dichiarato oggi i dazi sui prodotti farmaceutici sono imminenti, probabilmente entro un mese o due, come parte di una strategia per incoraggiare il reshoring della produzione farmaceutica negli Stati Uniti. Lutnik ha sottolineato l’importanza di avere farmaci prodotti a livello nazionale, indicando che verrà applicato un modello tariffario per incentivare questo cambiamento.

