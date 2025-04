Dazi Ue in tre fasi: domani il voto dei Paesi

MeteoWeb

I contro-dazi dell’Ue per rispondere all’offensiva commerciale di Donald Trump scatteranno in tre fasi: il 15 aprile, il 16 maggio e l‘1 dicembre. È quanto si legge nella bozza del documento – visionato dall’ANSA – che sarà al voto domani dai Paesi membri in sede di comitato tecnico in seno alla Commissione europea (in gergo, comitatologia). La proposta di Bruxelles passerà automaticamente, a meno che il comitato non la bocci con una “maggioranza qualificata contraria”: per bloccare l’iniziativa servirebbe dunque il no di almeno 15 Paesi su 27 che rappresentino il 65% della popolazione europea.

A seguito del voto dei Ventisette, Bruxelles notificherà entro il 15 aprile la decisione al Consiglio per gli scambi di merci dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

I primi dazi con aliquote al 10 e 25% scatteranno poi il 15 aprile, seguiti da altre due tranche pronte a colpire i prodotti americani il 16 maggio e l’1 dicembre.

