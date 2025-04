Dazi USA, la Casa Bianca: “domani una delle giornate più importanti della storia americana moderna”

MeteoWeb

Quella di domani sarà una delle “giornate più importanti della storia americana moderna”. Lo ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, parlando ai giornalisti da una sala Brady Briefing particolarmente affollata alla vigilia del “Liberation Day” annunciato da Donald Trump. “Il nostro Paese è stato uno dei più focalizzati sull’economia nel mondo – ha aggiunto – Ma troppi Paesi stranieri hanno i loro mercati chiusi alle nostre esportazioni. Questo è fondamentalmente ingiusto”. Facendo eco a quanto detto ieri da Trump nello Studio Ovale, Leavitt ha indicato i recenti investimenti stranieri negli Stati Uniti come prova che le tariffe stanno già avendo un impatto positivo. “I lavoratori e le imprese americane saranno messi al primo posto dal Presidente Trump, proprio come aveva promesso in campagna elettorale”, ha dichiarato.

L’unica certezza, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, è che i dazi avranno effetto immediato: entreranno in vigore subito dopo l’annuncio dal Giardino delle Rose, in programma il 2 aprile subito dopo la chiusura di Wall Street alle 4 del pomeriggio (le 22 in Italia).

