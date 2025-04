Dieta e infiammazione: studio premia la cucina africana

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato su Nature Medicine ha rivelato che la dieta tradizionale africana può ridurre l’infiammazione e migliorare la risposta immunitaria, mentre l’alimentazione occidentale ha l’effetto opposto. La ricerca, condotta dal Radboud University Medical Center e dalla KCMC University in Tanzania, ha coinvolto 77 uomini sani provenienti da aree urbane e rurali.

I partecipanti sono stati divisi in 4 gruppi: alcuni hanno adottato un’alimentazione occidentale per 2 settimane, mentre altri sono passati a una dieta africana. Un terzo gruppo ha consumato quotidianamente una bevanda fermentata a base di banana, mentre un gruppo di controllo ha mantenuto le proprie abitudini alimentari.

I risultati hanno mostrato che coloro che hanno seguito una dieta occidentale presentavano un aumento significativo delle proteine infiammatorie nel sangue e una ridotta risposta immunitaria ai patogeni. Al contrario, chi ha adottato un regime alimentare tradizionale africano ha registrato una riduzione dei marcatori infiammatori, con benefici che persistevano anche dopo 4 settimane dalla fine dell’esperimento.

Gli scienziati attribuiscono questi effetti alla composizione della dieta africana, ricca di verdure, frutta, legumi, cereali integrali e cibi fermentati. Al contrario, la dieta occidentale, caratterizzata da alimenti ultra-processati, zuccheri raffinati e grassi saturi, ha favorito l’infiammazione, aumentando il rischio di malattie croniche come diabete e patologie cardiovascolari.

“C’è molto da imparare dalle tradizioni africane – ha dichiarato il coordinatore dello studio, Quirijn de Mast – La ricca diversità delle diete tradizionali dell’Africa offre opportunità uniche per ottenere preziose informazioni su come il cibo influenzi la salute”. Questo studio suggerisce che un cambiamento nelle abitudini alimentari potrebbe avere un impatto duraturo sulla prevenzione delle malattie legate allo stile di vita, una lezione importante anche per i Paesi occidentali.

