Salute: la dieta della longevità, falsi miti e consigli a HealthAbility Experience

Tanta attenzione alla sana alimentazione al padiglione 31 di BolognaFiere, in occasione della prima edizione di HealthAbility Experience (12-13 aprile), l’evento per vivere meglio e più a lungo, che si svolge in contemporanea con Cosmofarma Exhibition. Diversi gli incontri in programma, a partire dall’approfondimento sulla dieta della longevità a cura della Fondazione Walter Longo, le “Bufale in padella” spiegate dal nutrizionista, dott. Giuseppe Scopelliti, fino ai divertenti show cooking di Gabriella Gasparini. Del resto, uno dei pilastri sui quali si basa la longevità, intesa come vita più lunga di qualità, è proprio l’alimentazione sana, fatta di buone materie prime, puntando soprattutto sulla varietà a tavola e riducendo al massimo il consumo di cibi processati.

Proteine vegetali derivanti da legumi, proteine del pesce, grassi insaturi, fibre tutti i giorni, carboidrati complessi, integratori e periodici digiuni. Sono gli elementi chiave della “Dieta della longevità” secondo la Fondazione Valter Longo, presentata ad HealthAbility Experience dalla biologa nutrizionista Paola Paone. Secondo alcuni studi clinici, dai 20 ai 70 anni, l’alimentazione vegetale abbinata a un basso contenuto di proteine fa diminuire i marcatori di rischio di invecchiamento e di malattie; introducendo inoltre olio extra vergine di oliva e 30 g di frutta al guscio al giorno si abbassa la mortalità per le patologie cardiovascolari, un eccesso di proteine, invece, provoca un aumento dell’invecchiamento e dei rischi di cancro. “Ci sono diversi tipi di digiuno – spiega la dott.ssa Paone – a partire da quello che facciamo durante la notte: sarebbe bene far passare 12 ore dalla cena alla colazione del mattino successivo. A questo, aggiungere tre cicli all’anno di dieta mima-digiuno ipo-calorica e ipo-proteica per 5 giorni”.

Una dieta che prevede il primo giorno l’introduzione di 1100 kcal: 500 kcal da carboidrati complessi (verdure), 500 kcal da grassi sani (frutta a guscio e olio oliva), più di 25 grammi da proteine di origine vegetale; dal 2° al 5° giorno 800 kcal con integrazione multivitaminica/minerale e omega 3.

Con il dott. Giuseppe Scopelliti, biologo nutrizionista, a HealthAbility Experience, un assaggio di “Bufale in padella”: “l’intento è quello di fare chiarezza su diversi miti che circolano sulla nutrizione, vere e proprie bufale alimentari che vanno sfatate con consigli scientifici e informazioni affidabili”. Tra queste che mangiare carboidrati dopo le 18 faccia ingrassare o che un bicchiere di acqua e limone al mattino appena svegli prima della colazione sia un’ottima ricetta detox. “Altre false notizie molto diffuse sono che la frutta consumata dopo i pasti faccia male o che l’ananas bruci i grassi, è un buon frutto ma non ha potere miracolosi sui grassi, al limite su alcune persone se assunta in grandi quantità o come integratore può aiutare a ridurre la ritenzione idrica“.

Consigli e ricette

Centinaia di cittadini hanno partecipato alle dimostrazioni in cucina di Gabriella Gasparini, food and wine blogger, esperta di cucina naturale, che ha portato in fiera ricette semplici da realizzare, veloci, gustose e sane, capaci di gratificare il palato, senza eccessi.

A colazione il porridge energetico con frutta fresca e miele, a pranzo polpette di tonno light, una merenda a base di pancake emiliano con fragole e per l’ora dell’aperitivo un’invitante frittata nuvola con rucola e feta. Sono alcune delle proposte gastronomiche protagoniste degli show cooking in programma ad HealthAbility Experience.

Per iniziare la giornata con il giusto apporto calorico, l’idea è di provare il Porridge energetico con frutta fresca e miele (ricetta di Gabriella Gasparini):

200 ml di latte (se di mucca aggiungere 160 ml di acqua) o yogurt greco

160 gr di fiocchi d’avena

Miele e frutta di stagione a piacere

Versare i fiocchi d’avena in un pentolino, aggiungere latte e acqua, cuocere per 2-3 minuti. Unire il miele e frutta.

Per la colazione di domenica, invece, Pancake alle carote con sciroppo d’acero e mandorle:

250 ml di latte

200 gr di carote

200 gr di farina

75 gr di zucchero

1 uovo

1 cucchiaino di lievito

Sbucciare le carote e tagliare a fette; sbollentarle finché non sono morbide, frullare per ottenere una purea liscia. Sbattere l’uovo con lo zucchero; aggiungere la purea e mescolare bene. Versare il latte, incorporare farina e lievito. Cuocere i pancake in padella antiaderente. Servire con sciroppo d’acero e mandorle.

I visitatori di HealthAbility hanno apprezzato molto la proposta per il pranzo:

Le polpette di tonno light:

150 gr di ricotta

150 gr di tonno

30 gr di parmiggiano

30 gr di pan grattato

Basta mescolare insieme tutti gli ingredienti, formare delle palline e cuocere in friggitrice.

Agli show cooking di domenica 13 aprile, il menù prevede a pranzo il Cous cous leggero con asparagi, pomodori secchi e basilico, a merenda Snack proteico di yogurt, ricotta e cocco e per l’aperitivo Burger di spinaci e ceci con salsa allo yogurt.

