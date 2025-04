Tragedia nel calcio, difensore si accascia durante il riscaldamento: è morto in ospedale a 22 anni

MeteoWeb

Un gravissimo lutto ha colpito il calcio sudafricano: Sinamandla Zondi, difensore del Durban City, è morto all’età di 22 anni dopo essersi accasciato durante il riscaldamento prima della partita contro il Milford FC, valida per il campionato di seconda divisione. Il calciatore è stato immediatamente trasportato in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La partita è stata sospesa all’intervallo, quando è giunta la tragica notizia del decesso. Le cause della morte non sono ancora state rese note.

Il club ha annunciato la scomparsa del suo giocatore con una nota ufficiale: “è con profonda tristezza che confermiamo la morte di Sinamandla Zondi, conosciuto anche come Sgora, membro amato della famiglia del Durban City. Sinamandla era più di un calciatore talentuoso: era un compagno di squadra, un amico, un fratello, un figlio e un’ispirazione per tutti coloro che lo conoscevano”,

“I nostri pensieri e le più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra, agli allenatori e a tutti coloro che sono stati toccati da questa perdita tragica. Continueremo a sostenere chi gli era vicino in questo momento così difficile”.

Addio a una giovane promessa del calcio

Zondi aveva debuttato nel calcio professionistico nel settembre 2021 e, nella stagione in corso, era uno dei punti fermi della difesa del Durban City, squadra attualmente in vetta alla classifica e in corsa per la promozione nella massima serie sudafricana. Il mondo del calcio, ancora una volta, si stringe nel dolore per la perdita prematura di un giovane atleta che aveva davanti a sé una carriera promettente e una vita tutta da vivere.

