Elon Musk e il ritorno degli animali estinti: “fate un mammut lanoso in miniatura”

Elon Musk, noto per le sue idee audaci, ha recentemente espresso il desiderio di avere un mammut lanoso in miniatura come animale domestico, commentando il progetto di Colossal Biosciences, una compagnia biotecnologica che ha annunciato il successo nella “de-estinzione” del “lupo terribile“. Questo lupo, estinto migliaia di anni fa, è stato reso celebre dalla serie TV Game of Thrones. I lupi, con pelo bianco e mascelle prominenti, sono il risultato di tecniche avanzate di editing genetico.

Musk, entusiasta della notizia, ha condiviso immagini del progetto, tra cui una copertina di Time che mostra un lupo bianco con la parola “Estinto” cancellata, e un’altra che ritrae due cuccioli di lupo sul Trono di Spade. Nel post su X ha scritto: “Per favore, create un mammut lanoso in miniatura come animale domestico“.

Colossal Biosciences aveva in precedenza annunciato l’ambizione di riportare in vita il mammut lanoso entro il 2028. Questi enormi animali, che un tempo popolavano l’Europa, l’Asia settentrionale e il Nord America, sono iconici per la loro pelliccia spessa e le zanne a spirale.

