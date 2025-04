Energia, le previsioni degli Stati Uniti sui prezzi: attesi costi più bassi sotto l’amministrazione Trump

MeteoWeb

I prezzi dell’energia sono destinati a essere più bassi sotto l’attuale amministrazione statunitense rispetto alla precedente, secondo il segretario all’energia statunitense Chris Wright, come riportato dall’agenzia Bloomberg. “Sotto la guida del Presidente Trump, nei prossimi quattro anni, quasi certamente parteciperemo a prezzi medi dell’energia più bassi rispetto a quelli visti negli ultimi quattro anni della precedente amministrazione”, ha dichiarato Wright ai giornalisti a Riyadh rifiutandosi però di commentare specifici obiettivi di prezzo. “Non posso commentare che punto siano oggi i prezzi del petrolio o dove andranno, ma se si riducono le barriere agli investimenti, si riducono le barriere alla costruzione di infrastrutture, si possono abbassare i costi di approvvigionamento di energia “, ha affermato Wright.

In questi giorni il greggio è sceso a meno di 65 dollari al barile, il livello più basso dalla pandemia di coronavirus e ben al di sotto del livello a cui l’Arabia Saudita pareggia il suo bilancio. Secondo Goldman Sachs, questo potrebbe minacciare la capacità dei sauditi di continuare a finanziare i suoi ampi piani di trasformazione economica. Tuttavia, Stati Uniti e Arabia Saudita sono in sintonia sui mercati energetici, ha affermato Wright. Stati Uniti e Arabia Saudita stanno inoltre lavorando ad un accordo preliminare per cooperare nella produzione di energia nucleare civile. Gli Stati Uniti agiscono inoltre “fondamentale” ha detto Wright che l’Arabia Saudita non cerchi di collaborare con la Cina nello sviluppo del suo programma nucleare. “Questa opinione è condivisa tra le due nazioni e il fatto che ciò possa essere stato messo in dubbio è probabilmente indicativo di relazioni improduttive tra Stati Uniti e Arabia Saudita negli ultimi anni”, ha affermato.

