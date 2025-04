Etna, il sorvolo durante l’eruzione: l’episodio più energetico della serie | VIDEO

MeteoWeb

Quello avvenuto questa mattina è stato l’undicesimo evento eruttivo del Cratere di Sud-Est dell’Etna, spiega Giuseppe Tonzuso, ricercatore dell’Osservatorio Etneo dell’INGV. E con ogni probabilità è stato anche l‘episodio più energetico della serie, caratterizzato da spettacolari fontane di lava alte fino a 200-300 metri sopra l’orlo craterico e da due colate laviche: una diretta verso la Valle del Bove e l’altra in direzione sud. L’attività, poi, si è gradualmente esaurita nella mattinata: i trabocchi lavici non sono più alimentati ed è in raffreddamento.

Nel video a corredo dell’articolo, realizzato da Marcello Heli, il sorvolo dell’Etna durante la fase finale dell’episodio eruttivo: le ultime intense esplosioni accompagnate da una modesta emissione di cenere.

