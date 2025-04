EVO NXT 2025, successo a Milano per la fiera internazionale sugli NGP: prossima tappa Praga

MeteoWeb

La terza edizione di EVO NXT, la fiera 3.0 organizzata da Messe Dortmund e dedicata al settore degli NGP – i prodotti di nuova generazione per il consumo di nicotina – si è appena conclusa a Milano. A ospitare espositori internazionali, scienziati, leader dell’industria e consumatori sono stati gli spazi del SuperStudio Maxi, alle porte della capitale italiana del business e della moda. “Dopo due edizioni di successo in Spagna, abbiamo deciso che la fiera dovesse diventare itinerante, per raggiungere capillarmente tutti i territori che possono rappresentare nuove opportunità per gli NGP”, spiegano gli organizzatori di EVO NXT. “E se si parla di business, atmosfera internazionale e possibilità di networking, Milano rappresenta una scelta naturale”.

Un settore innovativo e in piena espansione, quello degli NGP – come sigarette elettroniche e sacchetti alla nicotina – che ha attirato espositori ed esperti da tutto il mondo, con delegazioni europee provenienti da Svezia, Finlandia, Estonia, Spagna, Polonia, Belgio e Italia, ma anche da paesi extraeuropei come Stati Uniti, Cina e Regno Unito. Una convention unica, che ha superato i canoni della classica fiera, grazie a un programma che ha unito eventi dal vivo, come il Mixologist Show, a panel internazionali dedicati alla ricerca scientifica, alla regolamentazione dei nuovi prodotti e ai principi della riduzione del danno.

I dettagli

Condotta in collaborazione con il produttore di aromi Hertz & Selck, la Mission Mixologist Battle ha regalato uno spettacolo all’avanguardia, portando sul palco i “liquid artist” Goran Kristic, Filip Tokic, Paulo Alves e Cristian Gallardo González. A vincere l’edizione 2025 è stato proprio Goran Kristic, che ha interrotto la serie di vittorie consecutive di Gallardo González, due volte campione.

Ampio spazio è stato dedicato al dibattito sulla normativa relativa ai prodotti più innovativi, come le nicotine pouches, i sacchetti alla nicotina il cui inquadramento normativo e inserimento nei mercati internazionali è ancora in fase di definizione. Gli eventi ospitati nella Vision Room hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi sulle normative europee, soprattutto grazie all’evento ibrido Eyes on Brussels, dedicato all’impatto delle decisioni comunitarie sull’industria, con il contributo degli esperti di Tobacco Europe.

Scienza degli NGP, riduzione del danno, impatto ambientale e clima politico sono stati gli argomenti centrali del dibattito ospitato durante la due giorni di EVO NXT. Tra i relatori, esponenti di grandi aziende insieme a rappresentanti di associazioni internazionali come la Confédération Européenne des Détaillants en Tabac (C.E.D.T.), l’Associazione Tedesca dell’Industria del Tabacco e dei Prodotti di Nuova Generazione (BVTE), la Independent European Vaping Alliance, e centri di ricerca come TobaccoIntelligence, Sanova ed Euromonitor International.

Tra gli esperti: Sydney Hiller (Sanova), Miguel Ángel Martínez Cuadrado (Unione Estanqueros Spagna), Jacobo Truan Aguirre (EPPA) e Lorenzo Guaragna (TobaccoIntelligence). Conclusa l’esperienza italiana, EVO NXT guarda già alla prossima edizione, che si terrà a Praga, una città europea in forte espansione sul mercato internazionale, in linea con lo spirito dinamico e globale del progetto EVO NXT.

