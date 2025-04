Fitto a Mayotte dopo la distruzione del ciclone Chido: “Ue al vostro fianco”

MeteoWeb

Prosegue a Mayotte la missione del vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto per ribadire il sostegno di Bruxelles alle regioni ultra-periferiche dell’Ue, gravemente colpite dai cicloni in questa stagione. Dopo la visita di ieri a La Reunion, il vicepresidente con delega alla Coesione ha fatto tappa oggi a Mayotte, per valutare i primi effetti del ciclone Chido e discutere con le autorità locali del sostegno da parte Ue. “Ho potuto vedere da vicino la devastazione causata dal ciclone e l’impegno di tutti per la ricostruzione. La Commissione europea è al vostro fianco e insieme faremo ripartire la crescita“, ha assicurato Fitto via X, dopo l’incontro con il Presidente del Consiglio Dipartimentale di Mayotte, Ben Issa Ousseni, “per discutere l’ottimizzazione del sostegno dell’Ue per la ripresa dal ciclone“.

Dopo aver visitato alcuni dei progetti strategici sostenuti dall’Ue come il porto di Longoni – definita “un’infrastruttura chiave per il trasporto dell’acqua potabile” – Fitto ha quindi incontrato il prefetto di Mayotte, François-Xavier Bieuville, con cui ha affrontato “il tema della ricostruzione dopo la recente catastrofe naturale, approfondendo l’impiego delle risorse europee per la coesione e le sfide legate alla gestione di un territorio così geograficamente distante dalla propria capitale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.