Focolaio mortale di Escherichia coli in 15 Stati: un morto e decine di malati, ma “la FDA ha scelto di non informare il pubblico”

“Un’epidemia mortale di Escherichia coli ha colpito 15 stati” Usa, “ma la Fda ha scelto di non renderla pubblica”. La notizia, rimbalzata su diversi media d’Oltreoceano e non solo, è stata diffusa da Nbc news: “un’epidemia di E. coli legata alla lattuga romana ha devastato 15 stati a novembre – comunica l’emittente – provocando la malattia di decine di persone, tra cui un bambino di 9 anni dell’Indiana che ha rischiato di morire per insufficienza renale e una donna di 57 anni del Missouri che si è ammalata dopo aver partecipato a un pranzo funebre. Una persona è deceduta. Ma è probabile che non ne abbiate sentito parlare”.

“La Food and Drug Administration ha dichiarato a febbraio di aver chiuso l’indagine” sul focolaio batterico “senza rendere pubblici i dettagli dell’accaduto, né quali aziende fossero responsabili della coltivazione e della lavorazione della lattuga contaminata”, sottolinea Nbc spiegando di avere ottenuto “un rapporto interno” secondo cui “la Fda non ha nominato le aziende perché non era rimasta lattuga contaminata quando gli investigatori hanno scoperto la provenienza del patogeno”. “Non ci sono state comunicazioni pubbliche relative a questa epidemia”, indica nel report citato da Nbc l’agenzia, che “ha rilevato un decesso, ma non ha fornito dettagli a riguardo”, precisa l’emittente. Diverse le critiche mosse all’ente, in particolare da alcuni ex funzionari federali che lo accusano di avere omesso informazioni che i consumatori hanno il diritto di ricevere. La Fda nega però un cambio di politica nella gestione di questi casi in era Trump: “la Fda cita le aziende quando ci sono prove sufficienti che collegano un’epidemia a un’azienda e ci sono consigli pratici per i consumatori, a condizione che nominare l’azienda non sia legalmente vietato”, ha precisato un portavoce dell’agenzia a Nbc News. “Quando gli investigatori hanno confermato la probabile fonte, l’epidemia era già terminata e non c’erano consigli pratici per i consumatori”, ha aggiunto. La Fda assicura dunque che il suo personale “continua a fornire comunicazioni essenziali ai consumatori in relazione alle epidemie di origine alimentare”, comprese informazioni su richiami e indagini.

Le reazioni dall’Italia

La vicenda suscita reazioni anche in Italia. Commenta così via social Roberto Burioni, docente di virologia e microbiologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano: “usa: focolaio epidemico causato da lattuga contaminata da un batterio molto pericoloso. Un morto, 88 ricoverati, un bambino di 9 anni in fin di vita per insufficienza renale. L’Fda, ora diretto da Kennedy, affronta il problema in modo innovativo: non ne parla”.

