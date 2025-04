Forte terremoto di magnitudo 6.3 al largo della costa dell’Ecuador: allerta per possibili scosse di assestamento | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un violento terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito al largo della costa dell’Ecuador alle ore 13:44 ora italiana, generando forti scosse avvertite in diverse aree del Paese. L’epicentro del sisma è stato localizzato in prossimità della zona costiera, suscitando timori per possibili danni strutturali e il rischio di ulteriori scosse di assestamento. La profondità è stata di 2.3 chilometri. Secondo le autorità locali e gli istituti sismologici, il terremoto si è verificato a una profondità moderata, rendendo più percepibili gli effetti in superficie. Diverse città costiere hanno registrato vibrazioni intense.

Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma, seguire le indicazioni dei centri di protezione civile e restare costantemente aggiornati attraverso i canali ufficiali. È stata inoltre emessa un’allerta per possibili scosse di assestamento nelle prossime ore, che potrebbero causare ulteriori disagi o aggravare eventuali danni preesistenti. Il governo ecuadoriano ha attivato le procedure di emergenza e continua a monitorare attentamente l’evolversi della situazione. Le zone costiere rimangono sotto stretta osservazione. L’evento sismico riaccende l’attenzione sulla vulnerabilità sismica della regione.

