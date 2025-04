Frana minaccia una casa a Ottiglio: famiglia evacuata per precauzione

MeteoWeb

Una famiglia di Ottiglio (Alessandria) ha dovuto lasciare, in via precauzionale, la propria abitazione alla periferia del paese, minacciata da una frana causata dalla recente ondata di maltempo. Lo fa sapere la sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco. La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato – competente per territorio – escluderebbe gravi situazioni di pericolo.

