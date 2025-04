Funerale Papa Francesco: droni ed elicotteri, massima sicurezza a San Pietro

MeteoWeb

Massima sicurezza in Vaticano per il funerale di Papa Francesco, che si svolge oggi alle ore 10 in Piazza San Pietro. L’area è blindata: schierati cecchini sui tetti, elicotteri in perlustrazione e armi e sistemi anti-drone attivati per prevenire qualsiasi minaccia aerea. Via della Conciliazione e le strade limitrofe sono state chiuse al traffico, mentre fin dalle prime ore del mattino migliaia di fedeli hanno iniziato ad affluire ai varchi d’ingresso, aperti poco dopo le 6. Le autorità stimano oltre 200mila presenze.

Sul posto operano Protezione civile, esercito, forze dell’ordine e centinaia di volontari, impegnati a garantire ordine e assistenza. Tra la folla, moltissimi giovani accorsi per il Giubileo degli adolescenti, alcuni con bandiere raffiguranti il Beato Carlo Acutis.

