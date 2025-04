Funerali Papa Francesco, i Vigili del Fuoco nel dispositivo di sicurezza | VIDEO

MeteoWeb

In occasione dei funerali di Papa Francesco il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sta garantendo la sicurezza nell’ambito del dispositivo interforze attivato. In particolare, il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del comando dei vigili del fuoco di Roma è impegnato in attività di monitoraggio ambientale, a tutela di tutti i partecipanti. I Vigili del fuoco fronteggiano da anni le emergenze legate alla presenza di sostanze pericolose, comprese le emergenze di tipo NBCR derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze biologiche, chimiche e radiologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.