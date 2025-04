La Grecia ordina 8 elicotteri H215 per lotta agli incendi boschivi

MeteoWeb

Airbus Helicopters ha firmato un contratto con il ministero ellenico per la Crisi Climatica e la Protezione Civile per l’acquisto di otto elicotteri H215, con un’opzione per altri due esemplari, a supporto delle attività di contrasto agli incendi boschivi nel Paese. L’accordo è stato siglato a seguito di una gara d’appalto condotta dal Project Preparation Facility di Growthfund (Fondo Sovrano della Grecia) per conto del ministero. Il contratto è finanziato da due fondi europei e rientra nel Programma ‘Aegis’ del ministero, volto a potenziare le capacità operative della Protezione Civile. L’accordo si basa su un modello ‘government owned contractor operated’ (Go-Co), che prevede che Airbus Helicopters collabori con operatori esperti del modello H215, quali Airtelis e Saf Hélicoptères, per garantire il supporto tecnico e operativo.

SAF Aerogroup è specializzato in operazioni elicotteristiche complesse come soccorso alpino, servizi medici aerei, antincendio e missioni umanitarie e logistiche, come dimostra il dispiegamento in Grecia del suo H215 nel contesto RescEu nel 2024. Il gruppo gestisce anche operazioni di sollevamento di alta precisione, manutenzione, e formazione di piloti e tecnici, offrendo servizi aerei ad alto valore aggiunto a organizzazioni governative e internazionali. Anche Airtelis, operatore francese con sede nel Sud della Francia e con oltre 60 anni di esperienza derivanti dalla casa madre Rte, ha ampliato il proprio raggio d’azione oltre il supporto alle reti elettriche, includendo ora anche attività di emergenza, in particolare la lotta agli incendi, per una clientela nazionale e internazionale sempre più diversificata. Airbus Helicopters è un partner storico della Grecia sin dai primi anni 2000 nei settori civile, parapubblico e militare. Il Corpo dei Vigili del Fuoco ellenico opera attualmente con due Super Puma, mentre l’Aeronautica Militare ne impiega dodici. L’ecosistema Super Puma nel Paese beneficerà delle attività di supporto e della formazione per tecnici e piloti previste nel contratto.

I dettagli sull’H215

L’H215 è un elicottero multiruolo appartenente alla famiglia Super Puma, con oltre 1.100 esemplari consegnati e più di 6 milioni di ore di volo accumulate. È dotato del rinomato autopilota a 4 assi dell’H225, che consente l’esecuzione di missioni antincendio anche in orario notturno. Impiegato in tutto il mondo per operazioni di spegnimento incendi, l’H215 vanta un raggio d’azione di circa 540 miglia nautiche, un’autonomia superiore alle due ore e la capacità di trasportare fino a 19 vigili del fuoco. È uno dei pochi elicotteri pesanti certificati per uso civile ancora in produzione ed è configurabile con benna o serbatoio ventrale, rendendolo un complemento ideale per le flotte antincendio di qualsiasi Paese.

