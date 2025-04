Guerra Ucraina, lanciati due missili balistici Iskander M/KN-23: bilancio drammatico e conseguenze gravissime

MeteoWeb

I russi hanno lanciato contro Sumy, nel nordest dell’Ucraina, due missili balistici Iskander M/KN-23. Lo ha reso noto il capo dell’intelligence ucraina, Kyrylo Dudanov, in un post su Telegram, denunciando l’ennesimo “crimine di guerra” commesso dalla Russia, che ha ucciso decine di civili che “andavano in chiesa per la Domenica delle Palme, mentre altri stavano tornando a casa”. Duro attacco degli Stati Uniti alla Russia per l’attacco a Sumy, dove l’ultimo bilancio parla di 32 morti. In un post su X, l’inviato americano per l’Ucraina, Keith Kellogg, ha denunciato che l’attacco delle forze russe contro “obiettivi civili” a Sumy “supera qualsiasi linea di decenza”. “Come ex leader militare, capisco gli obiettivi ma questo è sbagliato”, Kellogg, secondo cui “ci sono decine di morti e feriti tra i civili”.

“Cordoglio e ferma condanna per le continue, orribili violenze russe”, scrive in un post su X l’ambasciata italiana a Kiev. “Mentre i civili celebrano la domenica delle Palme, l’ennesimo attacco missilistico russo provoca a Sumy oltre 30 vittime innocenti, tra cui bambini. Siamo a fianco dell’Ucraina nella ricerca di pace”, il messaggio dell’ambasciata.

“Condanno con fermezza queste violenze inaccettabili, che contraddicono ogni reale impegno di pace, promosso dal Presidente Trump e sostenuto convintamente dall’Italia, insieme all’Europa e agli altri partner internazionali. Esprimo il mio più sincero cordoglio per le vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo ucraino. Continueremo a lavorare per fermare questa barbarie”. Lo dice Giorgia Meloni.

Le altre reazioni

“Questo ultimo attacco assassino è un brutale promemoria del brutale bagno di sangue continuo perpetrato da Vladimir Putin”, ha affermato il Premier britannico, Keir Starmer, che si è detto “inorridito” per gli orribili raid della Russia contro i civili di Sumy e sollecitando nuovamente la Russia ad accettare un cessate il fuoco “completo e immediato”.

