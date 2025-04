Vasto incendio in un capannone di plastica: intervento massiccio dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio, poco dopo le 16, in un capannone dove si lavora la plastica a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto, in via Gaetana Agnesi, sono stati inviati oltre dieci mezzi dei vigili del fuoco dei comandi di Monza, Milano e Varese ed è stata attivata anche Arpa Lombardia, per il monitoraggio della qualità dell’aria. “Le operazioni di spegnimento – fa sapere la direzione regionale dei vigili del fuoco – sono risultate particolarmente complesse a causa del materiale infiammabile presente”. L’incendio è stato circoscritto “grazie al massiccio dispiegamento di uomini e mezzi” e – viene riferito dai vigili del fuoco – “non si registrano feriti”. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica sono tuttora in corso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.