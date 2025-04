Milioni di persone invitate a restare in casa dopo un devastante incendio in New Jersey: “salute a rischio”

MeteoWeb

Milioni di americani sono stati avvertiti di rimanere in casa mentre sostanze chimiche tossiche invadono l’aria a New York City. Questo allarme arriva dopo che il fumo di un incendio in New Jersey, che ha bruciato oltre 15.000 acri, si è diretto verso la Grande Mela all’inizio di questa settimana. Le autorità competenti, tra cui il Dipartimento della Conservazione Ambientale e il Dipartimento della Salute di New York, hanno emesso un avviso per la qualità dell’aria, evidenziando la presenza di particelle fini che, se inalate, possono provocare seri problemi di salute. Gli abitanti di New York City sono stati avvisati che le particelle di fumo contengono sostanze chimiche tossiche che potrebbero aumentare il rischio di cancro e demenza, oltre a peggiorare l’asma e potenzialmente causare infarti.

Un avviso del National Weather Service ha raccomandato ai cittadini di limitare l’attività fisica all’aperto: “quando i livelli di inquinamento sono elevati, il Dipartimento della Salute dello Stato di New York consiglia di ridurre l’attività fisica intensa all’aperto per ridurre i rischi per la salute”.

La situazione

La situazione, che resta critica, è stata aggiornata dal Commissario del Dipartimento di Protezione Ambientale del New Jersey, Shawn LaTourette, che ha dichiarato: “l’incendio è ancora molto attivo. Mentre lavoriamo per domarlo completamente, ci aspettiamo che il numero di acri bruciati aumenti, ma in una zona non popolata”.

Nel frattempo, la Forest Fire Service del New Jersey ha fornito ulteriori dettagli sull’incendio: “alle 9:45 di martedì 22 aprile, la Torre di Incendio Cedar Bridge ha individuato una colonna di fumo proveniente dall’area di Jones Road e Bryant Road nel Township di Ocean”. Il personale di emergenza ha riscontrato un incendio all’interno dell’area protetta delle Forked River Mountains Wilderness Area, a est di Jones Road.

Circa 5.000 residenti locali sono stati evacuati dalla zona, e un’inchiesta sull’incidente ha rivelato che a causare il rogo erano stati bancali di legno incendiati volontariamente. Un giovane di 19 anni è stato arrestato e accusato di incendio doloso. Secondo le autorità, il ragazzo è stato portato alla stazione di polizia di Ocean Township (Waretown) e successivamente trasferito nella prigione della contea di Ocean in attesa dell’udienza per la detenzione. Il capo della Forest Fire Service, Bill Donnelly, ha aggiunto che il New Jersey ha già visto quasi il doppio degli incendi boschivi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Fino ad oggi, nel 2025, lo stato ha registrato ben 662 incendi che hanno distrutto oltre 16.500 acri di terra.

Il New Jersey sta vivendo una stagione di incendi senza precedenti, con impatti devastanti sull’ambiente e sulla salute pubblica. La situazione a New York, ora sotto il rischio delle sostanze chimiche tossiche trasportate dal fumo, continua a essere monitorata con grande attenzione.

