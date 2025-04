USA, enorme incendio in New Jersey: arrestato un 19enne

MeteoWeb

Un ragazzo di 19 anni è accusato di incendio doloso per l’incendio boschivo in rapida espansione che sta bruciando nella contea di Ocean, in New Jersey, già arrivato a coprire una area superiore a 15mila acri. Lo riferisce l’emittente “Cbs”. Il 19enne Joseph Kling, residente a Waretown, è stato accusato di incendio doloso e incendio doloso aggravato. Le autorità locali hanno affermato che l’incendio, iniziato intorno alle 9:45 del mattino locali, sarebbe stato causato da un falò che non è stato spento correttamente. Il ragazzo è stato preso in custodia dalla Polizia, in attesa dell’udienza.

L’incendio sta bruciando nella regione delle Pinelands, vicino alle località balneari dello stato affacciate sull’Oceano Atlantico, e rischia di diventare il più esteso con cui lo stato USA si sia dovuto misurare negli ultimi vent’anni, secondo quanto riferito ieri dalle autorità locali. Il “Jones Road Wildfire” si è esteso fino a coprire una superficie di circa 54 chilometri quadrati nella notte di ieri. Le autorità hanno riferito che le fiamme sono state contenute al 50% e non minacciano più aree abitate, ma sarà necessaria una “pioggia abbondante” per fermare del tutto il rogo.

Il vasto incendio ha innescato anche piccoli focolai vicino alla ex centrale nucleare di Oyster Creek, a Waretown, dismessa nel 2018 e attualmente di proprietà della Holtec International, secondo quanto riportato dalle autorità statali. La vicegovernatrice del New Jersey, Tahesha Way, ha proclamato lo stato di emergenza a partire dalle 7 del mattino di ieri per conto del governatore Phil Murphy, attualmente all’estero.

Finora, nel 2025, il New Jersey ha registrato quasi il doppio degli incendi rispetto allo stesso periodo del 2024: 662 incendi hanno bruciato 66,8 chilometri quadrati di territorio, contro i circa 310 incendi e 1,27 chilometri quadrati nei primi quattro mesi dell’anno scorso, ha riferito Bill Donnelly, capo del servizio forestale statale, durante una conferenza stampa.

