Incendio Umbertide, sotto controllo il rogo nella fabbrica di materie plastiche | FOTO

MeteoWeb

Fiamme sotto controllo, in fase conclusiva le operazioni di spegnimento: per tutta la notte 8 squadre di vigili del fuoco, con rinforzi giunti da Terni e dalle Marche, sono state impegnate nel perugino per l’incendio che da ieri sta coinvolgendo una fabbrica di materiali plastici nella zona industriale di Pian d’Assino, a Umbertide. Anche grazie all’utilizzo di schiumogeni per l’estinzione, i vigili del fuoco sono riusciti a limitare la propagazione dell’incendio e proteggere le strutture circostanti. Pronti escavatori e pale meccaniche per le successive attività di smassamento e bonifica dell’area.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.