Umbertide, incendio Lucyplast: “chiudete le finestre, evitate attività all’aperto”

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato ieri in una fabbrica di materiali plastici a Umbertide, in provincia di Perugia. Le fiamme hanno avvolto parte dello stabilimento Lucyplast e una densa nuvola di fumo nero si è levata in cielo. In seguito del rogo in località Pian d’Assino, i tecnici dell’Usl Umbria 1 e di Arpa Umbria, dopo aver effettuato il sopralluogo, consigliano alla cittadinanza, in via precauzionale, “di mantenere le finestre delle abitazioni chiuse, evitare attività all’aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose“: lo rende noto l’Azienda sanitaria locale che indica anche il divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati, di funghi, e il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all’esterno e destinati agli animali e di effettuare la manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall’esterno ubicati nell’area indicata in ordinanza.

Con ordinanza n° 990 con data odierna, il sindaco di Perugia ha disposto le seguenti misure precauzionali per tutta la popolazione residente e operante a Nord di Ponte Pattoli, fino a nuova comunicazione:

Mantenere le finestre delle abitazioni chiuse; Evitare attività all’aperto, comprese quelle commerciali, sportive, ludiche e religiose; Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati, nonché di funghi spontanei; Divieto di pascolo e razzolamento degli animali; Divieto di utilizzo di foraggi e cereali coltivati all’esterno per gli animali; Manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall’esterno.

Tali misure sono finalizzate a proteggere la salute della comunità e delle attività economiche in attesa di una valutazione più completa dell’incidente, viene spiegato in una nota. La popolazione è invitata a seguire scrupolosamente queste direttive e a rimanere informata attraverso i canali istituzionali. Per eventuali aggiornamenti, si raccomanda di monitorare le comunicazioni ufficiali del Comune di Perugia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.