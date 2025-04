Incendio in Val Venosta, ancora in fiamme il bosco sopra Prato allo Stelvio

MeteoWeb

Divampa l’incendio in Val Venosta, nel bosco sopra Prato allo Stelvio: oltre 400 vigili del fuoco sono impegnati da ieri nelle operazioni di spegnimento in una zona difficile e impervia. Una grande sfida è l’approvvigionamento di acqua per lo spegnimento, che deve essere trasportata da grande distanza. Circa 100 ettari di bosco sono ormai interessati dall’incendio, ancora fuori controllo. Cinque elicotteri antincendio all’alba hanno ripreso le operazioni di spegnimento. Gli abitanti di Stelvio, Trafoi e Prato sono invitati a chiudere finestre e porte e a spegnere i sistemi di ventilazione a causa del fumo.

