Italia-Regno Unito, incontro Tajani-Lammy: partenariati e sinergia su clima ed energia

MeteoWeb

Nel quadro della visita di Stato dei Reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha avuto un incontro con il segretario di Stato per gli Affari Esteri, il Commonwealth e lo Sviluppo del Regno Unito, David Lammy. Nel corso del colloquio, i due Ministri hanno confermato il livello eccellente delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, che si intendono rafforzare con nuove iniziative di partenariato. Tajani ha in particolare posto l’attenzione sul contributo offerto dalla vasta comunità italiana nel Paese e auspicato un rafforzamento degli scambi commerciali e degli investimenti, in particolare nei settori dell’energia, dell’aerospazio e dell’agroalimentare, si legge in una nota della Farnesina.

È stato poi concordato di mantenere uno stretto coordinamento per rafforzare le iniziative comuni sul tema della gestione dei flussi migratori e della collaborazione con i Paesi terzi. Tajani e Lammy hanno quindi ribadito la centralità del rapporto transatlantico, osservando l’importanza di proseguire nel dialogo con Washington per arrivare all’obiettivo di “zero dazi” tra Stati Uniti ed Europa. Piena sintonia si è quindi registrata sulla necessità di una intensificazione della cooperazione nel campo della difesa che garantisca il rafforzamento del pilastro europeo della NATO.

Ucraina e Gaza

Sui temi di politica internazionale, la discussione ha visto la piena convergenza sulla necessità di proseguire nel sostegno all’Ucraina per giungere a una pace giusta, sottolineando le responsabilità russe per i mancati progressi nei negoziati. I due Ministri hanno poi ribadito l’urgenza di un ripristino del cessate il fuoco a Gaza e della ripresa del processo politico per arrivare a una pace basata sulla soluzione a due Stati.

Energia e cambiamento climatico

Alla presenza del Presidente della Repubblica e del Re Carlo III, il Ministro Tajani ha quindi preso parte, assieme al Segretario di Stato Lammy, alla tavola rotonda sul tema “Energia pulita per la crescita”. Nel suo intervento, Tajani ha ricordato la forte sinergia fra Italia e Regno Unito sui temi della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico, come confermato dalla collaborazione in occasione della COP26 di Glasgow e, soprattutto, della sicurezza energetica, anche in vista della prossima Conferenza di Londra su questo tema.

Il titolare della Farnesina ha quindi evidenziato le opportunità date dallo sviluppo del settore, in cui le imprese italiane possono offrire un contributo in settori di punta quali la cattura e stoccaggio di carbonio, la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili, dal nucleare sostenibile e, nel futuro, dall’energia da fusione, oltre allo sviluppo delle reti e dei sistemi di accumulo di energia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.