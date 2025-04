Italia-Turchia, da archeologia a spazio: ecco le intese istituzionali firmate oggi

MeteoWeb

I governi di Italia e Turchia, in occasione del vertice tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, hanno siglato una serie di intese strategiche destinate a rafforzare la cooperazione bilaterale in numerosi ambiti, dalle politiche industriali alla cultura, fino alla tecnologia spaziale. Il Memorandum d’Intesa sulla cooperazione industriale ha lo scopo di rafforzare la collaborazione tra Italia e Turchia in ambito industriale, con particolare attenzione a settori strategici per la crescita e la diversificazione economica. Tra gli obiettivi principali vi sono la promozione degli investimenti diretti esteri, il trasferimento e la condivisione di tecnologie avanzate, il rafforzamento della resilienza delle catene del valore e la gestione dei materiali critici.

I due Paesi hanno concordato, inoltre, l’ambizioso obiettivo di raggiungere un interscambio commerciale di 40 miliardi di dollari nel medio termine, impegnandosi a rafforzare ulteriormente le relazioni economiche bilaterali. Il Memorandum d’Intesa in materia di politiche giovanili e sportivi mira a promuovere la cooperazione tra Italia e Turchia, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra i due Paesi attraverso il supporto a iniziative comuni, progetti condivisi e scambi nel settore giovanile e sportivo.

Un altro accordo si propone di sviluppare forme di collaborazione tra Italia e Turchia per progetti comuni nell’ambito dei servizi sociali. L’obiettivo principale è migliorare l’efficacia dell’assistenza sociale, promuovendo la condivisione di esperienze e buone pratiche, a beneficio di famiglie, donne, bambini, anziani e persone in difficoltà. L’intesa sul tema della disabilità intende rafforzare la cooperazione bilaterale nella tutela e promozione dei diritti delle persone diversamente abili, con l’obiettivo di favorire la loro inclusione sociale e la piena partecipazione alla vita comunitaria.

Un ulteriore protocollo firmato oggi punta a promuovere la collaborazione tra Italia e Turchia nel campo della gestione e conservazione degli archivi di stato, con lo scopo di sviluppare iniziative comuni per la preservazione del patrimonio documentale di entrambi i Paesi. Firmato anche un accordo sulla collaborazione tra Parco Archeologico di Roma e Musei di Ankara ed Efeso, che mira a rafforzare la cooperazione bilaterale e creare un partenariato per promuovere una ricerca storico-archeologica congiunta, contribuendo alla valorizzazione dei monumenti e dei manufatti conservati nei musei e nei siti archeologici.

L’intesa in materia di trasporti internazionali punta invece a ottimizzare l’uso dei corridoi di trasporto tra Italia e Turchia, semplificando le procedure di trasporto e armonizzando il quadro giuridico e normativo. Questo accordo è particolarmente rilevante in relazione allo sviluppo della normativa europea Ten-T e dei Corridoi Europei di Trasporto.

Infine, il Memorandum d’Intesa tra l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e l’Agenzia Spaziale Turca (Tua) riguarda la cooperazione nel settore delle attività spaziali per fini pacifici. L’accordo include lo scambio di informazioni e dati, la realizzazione di seminari e conferenze, lo sviluppo di progetti congiunti e il trasferimento di buone pratiche.

