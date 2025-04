Italia-USA, non solo relazioni economiche: Vance da Meloni rilancia il negoziato commerciale UE

MeteoWeb

“Con il premier Meloni parleremo anche delle importanti relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti, ma non solo. Parleremo di un negoziato commerciale, non solo tra Italia e Stati Uniti, ma anche con tutta l’Unione Europea. Ne abbiamo già parlato ieri insieme al Presidente Trump e continueremo a discuterne oggi. Sono molto lieto di essere in presenza di una cara amica in un posto così bello e con gente così bella, grazie”, così il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance durante l’incontro con il premier Meloni a Palazzo Chigi.

