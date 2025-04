La morte di Papa Francesco e le profezie di San Malachia e Nostradamus

MeteoWeb

La notizia della morte di Papa Francesco ha scosso profondamente il mondo cattolico. Il “Papa venuto dalla fine del mondo“, come si era definito al momento della sua elezione nel 2013, si è spento dopo oltre un decennio di pontificato segnato da riforme, crisi e aperture coraggiose. Ma con la sua scomparsa, riaffiorano inquietanti profezie secolari che evocano scenari apocalittici o radicali trasformazioni per la Chiesa di Roma.

In particolare, due fonti profetiche riemergono con forza: la lista di San Malachia e le quartine enigmatiche di Nostradamus.

San Malachia e il mistero dell’ultimo Papa

San Malachia, arcivescovo irlandese del XII secolo, avrebbe avuto una visione durante un pellegrinaggio a Roma: una lista di 112 papi, ognuno descritto con un motto latino. Papa Francesco, secondo molti studiosi della profezia, sarebbe l’ultimo pontefice realmente identificabile prima della venuta di una figura finale e oscura: Petrus Romanus – Pietro il Romano.

Il motto attribuito a Francesco è tra i più cupi:

“In persecutione extrema S.R.E. sedebit.”

(“Durante l’ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà.”)

Subito dopo compare un’unica frase fuori schema:

“Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus…”

(“Pietro il Romano, che pascerà le pecore tra molte tribolazioni, e dopo ciò la città dai sette colli sarà distrutta, e il terribile Giudice giudicherà il popolo.”)

La morte di Francesco sembra dunque segnare, per alcuni interpreti, l’ingresso della Chiesa in una fase apocalittica: persecuzioni, crollo morale e materiale, fino alla distruzione simbolica – o letterale – di Roma. Per altri, è una metafora di una crisi profonda che porterà a una rinascita spirituale.

Nostradamus: criptiche visioni del caos

Il celebre astrologo francese Michel de Nostredame, vissuto nel XVI secolo, è noto per le sue quartine profetiche, pubblicate nel 1555 nel libro Les Prophéties. Pur essendo spesso oscure e interpretabili in molti modi, alcune sue visioni sono state associate alla figura del Papa e al destino della Chiesa.

Una delle quartine più citate in relazione al papato è la seguente:

“Le grand pasteur convertira Rome,

De tout le monde sera combatu:

Le noir manteau fera tant de royaume,

Et des anciens les grands détrônera.”

(Centuria V, Quartina 92)

Traduzione:

“Il grande pastore convertirà Roma,

Sarà combattuto da tutto il mondo:

Il mantello nero estenderà il suo regno,

E detronizzerà i grandi del passato.”

Molti hanno visto in questo un riferimento a un pontefice rivoluzionario – come Francesco – che sfida le strutture ecclesiastiche e politiche, ma anche all’ascesa di un successore che porterà conflitti e divisioni. Il “mantello nero” è stato associato a gesuiti (come Francesco), oppure a un futuro Papa proveniente dal sud del mondo, immerso nel dolore delle periferie.

Un’altra quartina evoca un destino ancora più drammatico:

“Au sanctuaire sera faite pestilence,

Sortie des gens, expulsion de leurs dieux.”

(Centuria II, Quartina 41)

“Nel santuario ci sarà pestilenza,

Scacciata la gente, espulsi i loro dei.”

Qui si prefigura una crisi profonda all’interno della stessa Chiesa, forse una perdita di fede collettiva, scandali o un esodo spirituale.

Infine, c’è chi cita una visione di un “Papa fuggitivo”, costretto ad abbandonare Roma sotto la minaccia del fuoco e del sangue, scenario già tratteggiato da altri mistici come la Beata Anna Caterina Emmerich.

Il lascito di Francesco e il bivio spirituale

Papa Francesco ha incarnato un pontificato fuori dagli schemi: ha scelto la semplicità, denunciato la mondanità, affrontato con coraggio questioni spinose come l’ambiente, i migranti, la povertà, la pedofilia nella Chiesa. Ma ha anche diviso, provocato, disorientato.

In un certo senso, la sua morte chiude un ciclo, ma apre un nuovo interrogativo: chi sarà il successore? Sarà il misterioso Petrus Romanus delle profezie? O piuttosto un “pastore minore”, come immaginato da Ratzinger nel 1969, quando parlava di una futura “Chiesa piccola, povera, spirituale”, ridotta ma più pura?

Oltre le profezie: una chiamata al rinnovamento

Che si creda o meno alle profezie, il momento è cruciale per la Chiesa cattolica. Le grandi sfide del nostro tempo – la secolarizzazione, le crisi morali, le guerre, il cambiamento climatico – richiedono una risposta spirituale, non solo istituzionale.

Le visioni di Malachia e Nostradamus non devono necessariamente essere lette come annunci di catastrofe, ma come ammonimenti simbolici: la Chiesa, come ogni organismo vivente, attraversa fasi di crisi e di rinascita. Il futuro non è scritto, ma può essere plasmato.

Conclusione: attesa, discernimento, speranza

La morte di Papa Francesco nel 2025 è destinata a diventare una data-simbolo. In essa si intrecciano visioni secolari, timori antichi, e desideri moderni di rinnovamento.

Forse, più che la fine del mondo, stiamo vivendo la fine di un mondo. E da questa fine, come insegna la fede cristiana, può nascere una resurrezione. Proprio come la Chiesa delle catacombe ha preceduto la Chiesa delle cattedrali, così una nuova Chiesa – più essenziale, profonda e autentica – potrebbe ora iniziare a sorgere dalle ceneri della modernità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.