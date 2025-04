Papa Francesco è morto: chi sarà il prossimo Papa? I nomi dei favoriti

MeteoWeb

Questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, è giunta la notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta alle 7:35 nella sua abitazione di Casa Santa Marta, all’interno delle Mura Vaticane. Il Pontefice, primo della storia proveniente dall’America Latina, si è spento all’età di 88 anni. L’annuncio ufficiale è stato dato dal cardinale Kevin Farrell, camerlengo della Santa Romana Chiesa, dando inizio alla fase di transizione nota come Sede Vacante.

Con il decesso del Santo Padre, si apre ora una fase delicata e centrale nella vita della Chiesa Cattolica: l’organizzazione del conclave per l’elezione del successore. In conformità con le norme canoniche, il Collegio dei Cardinali avrà tra i 15 e i 20 giorni per avviare ufficialmente le procedure che porteranno all’elezione del nuovo Vescovo di Roma. In questo arco di tempo, i cardinali si riuniranno per organizzare le esequie e stabilire le modalità del conclave, che si svolgerà nella Cappella Sistina, secondo la tradizione secolare della Chiesa.

Attualmente, il Collegio Cardinalizio conta 252 membri, di cui 138 hanno meno di 80 anni e, pertanto, sono elettori attivi nel conclave. Un aspetto cruciale da considerare è che circa l’80% di questi cardinali è stato nominato proprio da Papa Francesco nel corso del suo pontificato. Questo dato rappresenta una chiave di lettura importante per comprendere la possibile direzione del futuro pontificato: i valori di inclusività, attenzione alle periferie e dialogo interreligioso che hanno caratterizzato il magistero di Francesco potrebbero continuare a guidare la Chiesa anche dopo la sua morte.

I possibili successori

Tra i nomi più citati come possibili successori di Papa Francesco figurano:

Cardinale Pietro Parolin : attuale Segretario di Stato vaticano , con una lunga esperienza diplomatica e una consolidata presenza all’interno della Curia romana. Parolin rappresenta una figura di equilibrio tra tradizione e apertura.

: attuale , con una lunga esperienza diplomatica e una consolidata presenza all’interno della Curia romana. Parolin rappresenta una figura di equilibrio tra tradizione e apertura. Cardinale Matteo Zuppi : arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana . Stimato per il suo impegno nella promozione della pace e per la sua vicinanza alle tematiche sociali, Zuppi è considerato un interprete coerente dello spirito del pontificato di Francesco.

: e . Stimato per il suo impegno nella promozione della pace e per la sua vicinanza alle tematiche sociali, Zuppi è considerato un interprete coerente dello spirito del pontificato di Francesco. Cardinale Luis Antonio Tagle : originario delle Filippine e prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione . Carismatico e vicino alle istanze del Sud del mondo, rappresenterebbe una scelta dal forte significato simbolico e geopolitico.

: e . Carismatico e vicino alle istanze del Sud del mondo, rappresenterebbe una scelta dal forte significato simbolico e geopolitico. Cardinale Peter Turkson : ghananese , già a capo del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale . La sua elezione rappresenterebbe un evento storico, come primo Papa africano in epoca moderna.

: , già a capo del . La sua elezione rappresenterebbe un evento storico, come primo Papa africano in epoca moderna. Cardinale Wilton Gregory: arcivescovo di Washington e primo cardinale afroamericano. Figura di riferimento negli Stati Uniti, unisce esperienza pastorale a un forte impegno sociale.

Sebbene il futuro della Chiesa resti incerto fino alla fumata bianca, ciò che appare evidente è che l’eredità di Papa Francesco continuerà a influenzare profondamente la scelta del nuovo Pontefice. Con un conclave composto in gran parte da suoi nominati, il prossimo Papa potrebbe proseguire lungo il sentiero tracciato da Bergoglio: una Chiesa più vicina ai poveri, più aperta al mondo, e più consapevole delle sfide del nostro tempo.

