“È bella ma…”: la lettera profetica scritta sul Titanic venduta all’asta per 400mila dollari | FOTO

Una lettera “profetica” scritta da uno dei sopravvissuti più celebri del disastro del Titanic è stata venduta all’asta, raggiungendo la cifra record di 399.000 dollari. Lo scrive il New York Times, riprendendo la casa d’aste Henry Aldridge and Son. Il colonnello Archibald Gracie, autore del libro The Truth About The Titanic, scrisse questa lettera mentre si trovava a bordo della nave, pochi giorni prima della tragedia. Nel testo, Gracie osservava: “è una bella nave, ma attenderò la fine del mio viaggio prima di esprimere un giudizio su di essa“. Che dire, di certo non si era sbagliato…

Il colonnello Gracie si trovava sul ponte superiore quando il Titanic iniziò a inabissarsi, e rimase aggrappato a una ringhiera mentre veniva trascinato in mare. Dopo essere stato trascinato sott’acqua, riuscì a raggiungere una zattera capovolta, su cui galleggiò per ore nelle acque gelide prima di essere salvato. Tuttavia, la sua salute non si riprese mai del tutto, e Gracie morì otto mesi dopo il naufragio.

Dettagli e vendita all’asta della storica lettera

Secondo la casa d’aste Henry Aldridge and Son, con sede nel Wiltshire (Inghilterra), la lettera è stata venduta sabato scorso. È scritta su quattro pagine con una calligrafia ordinata e corsiva, ed è indirizzata a un ambasciatore europeo non identificato, prozio dell’attuale venditore. L’intestazione del foglio raffigura una bandiera rossa triangolare con una stella bianca e la dicitura “A bordo del RMS Titanic”, un dettaglio raro che rende il documento ancora più prezioso.

La lettera era stata inizialmente datata 10 aprile 1912, con timbri postali di Queenstown (Irlanda) l’11 aprile e di Londra il 12 aprile. Secondo gli esperti, si tratta dell’unica lettera conosciuta scritta da Gracie direttamente a bordo del Titanic, rendendola un autentico pezzo di storia.

“Secondo Andrew Aldridge, amministratore delegato di Henry Aldridge and Son, l’acquirente della lettera risiedeva negli Stati Uniti. La casa d’aste non ha reso pubblici né l’acquirente né il venditore. In una e-mail, il signor Aldridge ha affermato che le storie dei passeggeri della nave ‘vengono raccontate attraverso i cimeli’ e che ‘i loro ricordi vengono tenuti vivi attraverso quegli oggetti’. Inizialmente la casa d’aste si aspettava che la lettera venisse venduta a un prezzo massimo di 60.000 sterline, ovvero quasi 80.000 dollari. Il colonnello Gracie, laureato presso l’Accademia militare degli Stati Uniti di West Point, fu uno dei più importanti superstiti del disastro del Titanic, in cui persero la vita circa 1.500 persone“.

