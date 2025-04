La Luna piena di questo weekend sarà la più piccola dal 2020: ecco perché

MeteoWeb

Dopo settimane da protagonista del cielo, la Luna torna a farsi notare, ma questa volta in una veste un po’ insolita: sarà infatti la più piccola Luna piena degli ultimi 5 anni. Domenica 13 aprile, alle 02:22 ora italiana, il nostro satellite naturale raggiungerà la fase di plenilunio, mentre si troverà nel punto più lontano dalla Terra, dando vita a quella che viene chiamato “Microluna”.

Che cos’è una Microluna?

Che cos’è una Microluna? In breve, si tratta dell’opposto di una Superluna. Se durante una Superluna il nostro satellite appare fino il 14% più grande e il 30% più luminoso grazie alla sua vicinanza al nostro pianeta, nel caso di una Microluna la Luna si trova invece vicino all’apogeo (il punto più distante nella sua orbita ellittica intorno alla Terra) e quindi appare leggermente più piccola e meno luminosa del solito.

Una questione di orbite

La distanza prevista per questa Luna piena sarà di ben 406.006 km dalla Terra. Per trovare un evento simile, dobbiamo tornare alla Luna blu di Halloween del 2020. Tuttavia, il record di questo fine settimana non durerà a lungo: già il prossimo mese di maggio è prevista un’altra Microluna, ma sarà circa 800 km più vicina.

Il fenomeno si spiega con la natura ellittica dell’orbita lunare, che fa sì che la distanza tra la Terra e la Luna vari costantemente. Inoltre, il movimento orbitale non è fisso, quindi i punti di perigeo (il più vicino) e di apogeo (il più lontano) cambiano nel tempo. Quando la Luna piena coincide con il perigeo, si ha una Superluna, quando coincide con l’apogeo, abbiamo una Microluna.

Un appuntamento annuale (e oltre)

A seconda delle definizioni adottate dagli astronomi, ogni anno possiamo osservare fino a 5 Superlune e 3 Microlune. Nei prossimi anni ci aspettano diversi record: quasi ogni anno nei prossimi 12 anni avremo una Microluna ancora più distante, con un picco massimo il 24 settembre 2037, quando la Luna piena sarà a ben 406.383 km dalla Terra.

Una buona notizia per le Liridi

Una buona notizia per gli appassionati di astronomia: la coincidenza con l’apogeo significa che la Luna, più piccola e meno luminosa, non interferirà troppo con il prossimo sciame meteorico delle Liridi, atteso a breve. Un motivo in più per alzare gli occhi al cielo e godersi lo spettacolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.