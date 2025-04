Malore durante l’immersione nel Lago di Como: sub in gravi condizioni

MeteoWeb

Due sub, di 63 e 64 anni, si sono trovati in gravi difficoltà durante un’immersione, dopo che uno dei due ha accusato un malore. È successo oggi nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, davanti alla località Moregallo di Mandello del Lario (Lecco). Uno di loro, soccorso in codice rosso, sarebbe molto grave, mentre per l’altro la situazione clinica viene definita sotto controllo. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e sono intervenute ambulanze del soccorso di Bellagio (Como) e dei volontari di Calolziocorte (Lecco), l’automedica da Lecco, gli elisoccorsi da Como e quello da Milano poi rientrato, e i Vigili del Fuoco da Lecco.

Uno dei due sub, arrivato a qualche decina di metri di profondità, avrebbe accusato un malore e si sarebbe visto costretto a salire troppo velocemente verso la superficie, non rispettando così le tabelle di decompressione. La condotta di riemersione avrebbe così creato ulteriori problemi, aggravando le condizioni generali. L’incidente è avvenuto nella zona di Moregge, dove c’è il “Cimitero delle macchine” del Moregallo, luogo di grande richiamo per gli appassionati, dove si trovano le carcasse di vecchie auto buttate nel lago tanti anni fa. La zona del Moregallo purtroppo è tristemente nota per aver fatto registrare innumerevoli incidenti, diversi anche mortali, durante le immersioni.

