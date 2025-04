Morto sub colto da malore durante l’immersione nel Lecchese

MeteoWeb

È deceduto il subacqueo di 63 anni, colto da malore nel primo pomeriggio mentre stava compiendo un’immersione in località Moregge al Moregallo di Mandello del Lario (Lecco). A dare l’allarme era stato il compagno d’immersione. Sul posto erano intervenuti i soccorsi con le ambulanze del soccorso Bellanese e dei volontari di Calolziocorte, l’automedica da Lecco, elicotteri da Como e da Milano, i Vigili del Fuoco da Lecco. Il sub era stato portato in ospedale con l’ambulanza. Le condizioni del 63enne erano subito state definite gravissime. Sotto shock ma incolume il compagno d’immersione. La vittima è Adriano Colombo, 63 anni, di Albiate (Monza e Brianza).

Il luogo della tragedia attrae parecchi sub – si stimano 15mila immersioni all’anno – e si è rivelato molto pericoloso: 5 morti negli ultimi 8 mesi. Le autorità locali hanno messo più volte in guardia gli appassionati di immersioni. Il Comune di Mandello del Lario (Lecco) ha anche esposto degli avvisi che invitano a fare attenzione e a rispettare le regole, ma le immersioni continuano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.