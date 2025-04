Maltempo Australia, le acque alluvionali si riversano nell’outback: le immagini dallo spazio | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge nel Queensland hanno fatto sì che le acque alluvionali travolgessero vaste distese dell’outback australiano alla fine di marzo 2025. In alcuni luoghi, in una settimana è caduta più di un anno di pioggia. Il diluvio ha causato gravi inondazioni lungo diversi fiumi nel Channel Country, sommergendo piccole città e pascoli nel Queensland sudoccidentale. Mentre alcune parti dell’area allagata sono rimaste nascoste dalle nuvole alla fine di marzo, l’OLI (Operational Land Imager) sul satellite Landsat 8 ha catturato questa vista per lo più limpida di Cooper Creek vicino alla città di Windorah il 29 marzo (vedi video a corredo dell’articolo). Il confronto con l’immagine acquisita dall’OLI-2 sul Landsat 9 mostra la stessa area il 5 marzo, prima delle intense piogge. Entrambe le immagini sono a falsi colori per enfatizzare la presenza di acqua.

Mentre le acque aumentavo di livello, sono state organizzate evacuazioni in elicottero per i residenti di Windorah e Jundah, una città a circa 75 chilometri a monte. Le foto aeree hanno mostrato insediamenti e pascoli sommersi e le autorità governative hanno stimato che oltre 100.000 capi di bestiame in tutto il Queensland potrebbero essere dispersi o deceduti.

Nella settimana conclusasi il 29 marzo, alcune parti dello stato hanno ricevuto più di 400 millimetri di pioggia. Le acque alluvionali vicino a Windorah, Jundah e altre città sono salite a livelli superiori a quelli registrati nel 1974, un anno storico per le inondazioni dell’outback e l’anno più piovoso mai registrato in Australia. Le strade allagate potrebbero lasciare le città isolate per settimane.

Inondazioni estreme

È tipico che il Channel Country subisca cicli di siccità e inondazioni e i periodi umidi possono favorire la crescita dei pascoli, fornire acqua alle zone umide e sostenere specie endemiche. Gli esperti hanno osservato, tuttavia, che la pioggia e le inondazioni di marzo 2025 sono state estreme. Citano diversi fattori per la pioggia, tra cui flussi di aria umida da nord e da est che si sono riversati nell’entroterra del Queensland. Una depressione ha spinto l’aria carica di umidità verso livelli più alti e più freddi dell’atmosfera, innescando la forte pioggia.

Le inondazioni sono state diffuse nel Queensland occidentale, con le acque che hanno sommerso migliaia di chilometri di strade, ha riferito l’AFP. Il MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) sul satellite Terra della NASA ha catturato l’immagine seguente di alcune delle aree colpite il 29 marzo 2025. In questa immagine a falsi colori, l’acqua appare di colore blu scuro e chiaro; il terreno nudo è marrone; e la vegetazione è di un verde brillante.

Acqua per il Lago Eyre

Nelle prossime settimane e mesi, l’acqua defluirà verso il Lago Eyre (chiamato anche Kati Thanda-Lake Eyre), circa 600 chilometri a sud-ovest di Windorah. Il lago si trova nel punto naturale più basso dell’Australia ed è asciutto per la maggior parte dell’anno. A distanza di pochi anni, un po’ d’acqua scorre fino al lago, ma è raro che si riempia completamente. In seguito alle piogge insolitamente abbondanti del 2019, l’Australian Bureau of Meteorology ha stimato che l’80% della superficie del lago sia stata ricoperta d’acqua.

