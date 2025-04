Maltempo Calabria, continuano gli interventi sulle strade del Vibonese

MeteoWeb

Continuano, senza sosta, gli interventi sulle strade e i confronti con i sindaci della Provincia di Vibo Valentia, per l’avvio, appena possibile, di interventi strutturali dopo gli effetti del maltempo che continua da giorni. Le precipitazioni, in diverse zone, hanno raggiunto lo stadio 3 di allerta meteo, il massimo livello di pericolo. “Le situazioni più urgenti, al momento, sono state rilevate lungo la strada provinciale 5, la Maierato-Pizzo, e sulla 72 Acquaro-Frazione Piani, attualmente interdette al traffico per motivi di sicurezza pubblica. Ma tutte le arterie stradali destano preoccupazione per un diffuso stato di dissesto idrogeologico che interessa, da anni, l’intero territorio provinciale e regionale”, evidenzia il Presidente della Provincia, Corrado L’Andolina.

“Costante e ininterrotta è dalla notte di sabato 29 marzo l’attività lungo le arterie provinciali, dei tecnici e dei cantonieri, e frequenti sono le interlocuzioni con tutte le autorità competenti, in particolare con la Protezione Civile, la quale ci ha assicurato piena disponibilità ad affrontare assieme ogni eventuale emergenza”, conclude L’Andolina.

