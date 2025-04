Maltempo Calabria, temporali nel Reggino: violenta grandinata a Cittanova | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto nel Reggino, in Calabria, accompagnati da tantissimi fulmini, tuoni potentissimi e tantissima grandine. Emblematiche le immagini che arrivano dalla periferia di Cittanova, dove da mezz’ora è in corso un forte temporale che sta generando tanta pioggia e una fortissima grandinata, con chicchi anche di discrete dimensioni, che stanno imbiancando auto, strade e superfici. L’atmosfera sembra invernale.

Immagini simili di un’altra violenta grandinata ce le invia da Melicucco, località vicina, Francesco Calcopietro. Diluvia anche a Gambarie, nel cuore dell’Aspromonte, con appena +7°C.

Questi temporali sono dovuti all’effetto di un ciclone responsabile del maltempo degli ultimi giorni al Centro-Sud. Oggi il ciclone si sta allontanando al largo sul Mar Ionio ma continua ad alimentare forti temporali pomeridiani soprattutto sulle regioni centro-meridionali e in queste ore la Calabria meridionale risulta la zona più colpita.

Maltempo Calabria, la grandine imbianca Cittanova, nel Reggino

Maltempo Calabria, violenta grandinata si abbatte su Melicucco

Maltempo Calabria, forte grandinata a Melicucco

