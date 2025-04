Maltempo Campania, albero sulla linea aerea della Circumvesuviana: interrotta una tratta

MeteoWeb

Il maltempo che in queste ore sta interessando la provincia di Napoli, crea problemi anche ai trasporti. E così una tratta della Circumvesuviana, a causa della caduta di un albero sulla linea aerea, risulta al momento interrotta. Ad essere interessata la linea Napoli-Sorrento. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come “causa ingombro caduto sulla linea aerea, è momentaneamente interrotto il servizio ferroviario sulla tratta Pioppaino-Sorrento“. Sempre Eav fa sapere che “sono istituiti bus sostitutivi nella tratta interrotta“.

Allerta meteo a Napoli: chiusi parchi cittadini

“A seguito dell’avviso di allerta meteo, diramato dalla Protezione Civile Regionale per fenomeni meteorologici avversi – dalle ore 14 di giovedì 17 aprile alle ore 8 di venerdì 18 aprile – saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche“. Lo comunica, in una nota, il Comune di Napoli.

