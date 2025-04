Maltempo Campania, scirocco forte: collegamenti a singhiozzo per Ischia e Procida

MeteoWeb

Il mare molto mosso sta rendendo difficili i collegamenti marittimi per Ischia e Procida, sin dalle prime ore della giornata. Diverse corse di aliscafo in arrivo e partenza per le due isole sono state, infatti, cancellate e le compagnie annunciano ulteriori sospensioni per quelle programmate per il pomeriggio e la serata. Il forte vento di scirocco ha reso problematica anche l’operatività delle navi traghetto, tanto da provocare la cancellazione anche di alcuni collegamenti per le due isole previsti sia dal porto di Napoli che da quello di Pozzuoli. In considerazione del meteo previsto per il resto della giornata, per chi deve viaggiare via mare per le due isole è consigliabile consultare preventivamente siti e call center delle compagnie di navigazione.

