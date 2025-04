Maltempo Campania, forte vento stacca una lamiera: grave un anziano

MeteoWeb

Il vento di scirocco ha raggiunto raffiche di 60-70km/h oggi in Campania, con picchi anche di 80-90km/h. Proprio il forte vento è alla base dell’incidente avvenuto a Torrioni, in provincia di Avellino, dove le raffiche hanno staccato una lamiera da un’abitazione che ha travolto un uomo di 86 anni. L’anziano è stato ricoverato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale avellinese. La copertura in lamiera era stata realizzata artigianalmente dal proprietario dell’abitazione. Sul posto è giunta anche una squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area, che è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri.

