Maltempo, il colmo del Po a Piacenza al livello più alto dal 2019

Prosegue lento, ma costante, il transito del colmo della piena del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo. Intorno alle 8 di mattina, il Grande Fiume ha toccato la quota massima di 8,16 metri a Piacenza, il livello più alto dal 2019 a oggi, e in queste ore sta defluendo lungo il tratto cremonese-parmense, superando la seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione). Lo fa sapere la Regione. A Piacenza, lo spiegamento di forze per contenere la piena è stato massiccio: una sessantina i volontari intervenuti nella notte e 50 da stamattina. Complessivamente saranno oltre 100 i volontari intervenuti nelle 24 ore a Piacenza, oltre ai tecnici dell’Agenzia provinciale di Protezione Civile e di AIPo, il supporto dei gruppi locali di Calendasco, Castelvetro e Castel San Giovannini, alcune imprese specializzate, Anpas e la Croce rossa. Circa una trentina gli evacuati, tutti in zona golenale, per precauzione.

Gli interventi sono stati tre, per contenere allagamenti che non hanno coinvolto abitazioni: tamponate con sacchi di sabbia due chiaviche e un fontanazzo in località Mortizza, a Calendasco.

Secondo le stime di AIPo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, nelle prossime 24 ore il Po supererà la soglia rossa a Casalmaggiore, Boretto e Borgoforte, lungo il confine tra Emilia Romagna e Lombardia. A essere interessate dovrebbero essere solo le aree golenali.

L’Agenzia regionale di Protezione Civile e AIPo seguono minuto per minuto il deflusso della piena. A Bologna resta aperto il Cor, il Centro operativo regionale.

Nel frattempo, nel tratto piemontese, i livelli del Po sono tornati al di sotto delle soglie di criticità. Il colmo di piena è transitato a Ponte della Becca nella serata di ieri con 6,22 metri sopra lo zero idrometrico.

