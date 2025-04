Piena Po, si alza il livello di allerta a Cremona: vietato avvicinarsi al fiume

MeteoWeb

Si alza l’allerta a Cremona per la piena del Po: è il Comune, con una nota ufficiale, a segnalare che sino a prossimo aggiornamento il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha rivisto il codice di rischio idraulico da arancione a rosso. Il sistema di monitoraggio, con servizi coordinati dalla prefettura, è attivo al massimo delle possibilità: lungo il fiume, che ha invaso le golene, si muovono Vigili del Fuoco, Polizia locale e provinciale, i gruppi di Protezione Civile ed è severamente vietato avvicinarsi al fiume, nel frattempo arrivato a tre metri e ottanta centimetri sopra lo zero idrometrico. Al raggiungimento della quota di guardia mancano poco meno di cinquanta centimetri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.