Maltempo Emilia Romagna, calano le temperature: torna la neve sui rilievi | FOTO

L’afflusso di aria più fredda da est ha determinato un progressivo calo delle temperature in Emilia Romagna, favorendo il ritorno della neve. A 2000 metri di quota, ai piedi della vetta del Monte Cimone, nel Modenese, la minima oggi è stata di -5,9°C. La neve sta cadendo sui rilievi dell’Emilia centrale e sull’Appennino romagnolo, fino ai 1400 metri circa. Nelle immagini a corredo dell’articolo, un sottile strato di neve imbianca il paesaggio al Lago Santo Modenese (MO), Cimoncino (MO), al Rifugio Battisti (RE) e al Rifugio La Capanna (FC).

