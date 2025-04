Maltempo Francia, Savoia sepolta dalla neve: Tignes è in lockdown | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ingenti nevicate, fino a 120cm ad alta quota, si sono abbattute sulla Savoia, costringendo la città di Tignes a confinare i suoi residenti e causando notevoli disagi alla rete elettrica e ai trasporti. La Savoia è stata dichiarata in allerta arancione per valanghe da ieri sera da Météo-France, a causa delle forti nevicate al confine con l’Italia. In diversi massicci alpini (Haute-Tarentaise, Haute-Maurienne, Vanoise), il rischio valanghe ha raggiunto il grado massimo di 5. Sebbene la situazione non sia inedita per il mese di aprile, una coltre bianca ricopre gran parte del Dipartimento, conferendo al paesaggio un’aria invernale, soprattutto nelle stazioni sciistiche.

“Una perturbazione incombe sulle Alpi, mentre un ritorno orientale molto attivo sta interessando le Alpi al confine con l’Italia”, ha affermato Météo-France, che prevede totali di circa “10-20cm dagli 800 metri e 20-30cm sopra i 1.100 metri”. Secondo un comunicato stampa, alcune stazioni sciistiche hanno segnalato nevicate ancora più intense: 86cm caduti in quindici ore nel villaggio e 120cm nelle zone ad alta quota della Val d’Isère.

Maltempo Francia, Tignes sepolta dalla neve

Tignes in lockdown

A Tignes, oggi il municipio ha emesso un’ordinanza di lockdown per la popolazione fino alle 15:00, seguita da un’autorizzazione temporanea a circolare all’interno dello stesso quartiere, prima di un nuovo lockdown della popolazione “dalle 20:00 fino a nuovo avviso“. Il comune ha comunicato che l’area sciistica, le scuole e l’asilo nido rimarranno chiusi per la giornata.

“Tutte le auto sono coperte fino al tetto, c’è 1,5 metri di neve. Anche solo camminare all’aperto è un problema“, ha detto telefonicamente Mathis, un dipendente dell’hotel Altitude Résidences di Tignes. “Abbiamo avuto alcuni arrivi oggi, ma dovranno aspettare” fino all’apertura della strada.

A La Plagne, sono caduti circa 60cm di neve a 2.000 metri di altitudine e 95cm a 3.000 metri e, secondo la stazione sciistica, “il comprensorio sciistico è chiuso fino a nuovo avviso”.

Tanta neve in Savoia, mezzi al lavoro a Tignes

Blackout e disagi in Savoia

Questa mattina circa 5.400 abitazioni sono rimaste senza elettricità in Savoia e altre mille nella zona di Chamonix, in Alta Savoia, ha indicato il gruppo Enedis. La neve ha fatto cadere alberi e rami sui cavi elettrici e “l’accesso è ancora difficoltoso, il che rende arduo il lavoro di ripristino”, ha affermato.

Anche la rete TER sta subendo notevoli interruzioni. Il traffico è interrotto per la giornata tra Modane e St. Jean de Maurienne, tra Moutiers e Bourg St Maurice e tra Moutiers e Chambéry. Anche tra Chambéry e St. Jean de Maurienne la situazione è molto disagiata, secondo la SNCF.

